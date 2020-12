KES VASTUTAB? Arizonas leiti kahest kohast inimjäänuseid 

Kõigepealt sai Yavapai maakonna šerif teate kellegi maistest jäänustest laupäeval, pühapäeval avastasid tähelepanelikud kodanikud samasuguse leiu teises asukohas. Põgus vaatlus tuvastas, et tegemist oli inimjäänustega. Lähem uurimine aga kinnitas, et õnneks ei olnud tegemist mõrvaohvrite, vaid oma surnukeha teaduslikuks uurimistööks annetanud inimeste kehaosadega.

Kuigi maakonna rahvas võib kergendatult hingata, et nende seas ei liigu ringi mõni laibatükeldaja, noomib šerifi jaoskond sellegipoolest inimesi või asutust, kes jäänustega niimoodi ümber käis. Teaduseks annetatud laipade transport, käsitlemine ja neist vabanemine on seadusega rangelt reguleeritud, niisama neid minema ei visata. Tegemist oli siiski kunagi elus olnud inimestega, kelle koht ei ole prügimäel. Šerif Scott Mascher tunneb eriti kaasa surnute lähedastele. Paljunäinud korrakaitsja sõnab, et ei arvanud, et miski teda enam üllatada suudaks, ent selline hooletu suhtumine šokeeris isegi teda. Ta lubab vastutavatele isikutele kindlasti jälile jõuda.