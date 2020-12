Eesti uudised SÄÄSTUAEG? Eesti linnad kulutavad ilutulestikule 84 730 eurot, summast poole moodustab Tallinn Kristjan Väli , täna 17:50 Jaga: M

SALUUT: Pirita linnaosa kulutab aastavahetuse saluudile 7000 eurot. Foto: Stanislav Moshkov.

Tallinna linnaosad kulutavad ilutulestikule rekordilised 42 000 eurot. Hoolimata sellest, et praegu on terve riigi jaoks keeruline aeg, ei ole aastavahetusele kuluvad summad just ülemäära pisikeseks kahanenud.