Juhtkiri | Piirangud peavad kehtima kõigi jaoks? 

Kui aga lisanduvad piirangud, mis võtavad ära ka stressi leevendamise ja enese vaimses või füüsilises vormis hoidmise võimalused, on pahameel kerge tekkima. Ettevõtjatel on mõistagi mure ujulate, spordisaalide, spaade, toitlustus- ja esinemiskohtade ellujäämise pärast. Õiguskantslergi käsitles tühjade suurte spordiasutuste teemat, et karistada tuleb reeglitest üleastujaid, mitte aga kõiki teisi laussulgemisega. Samas nendib professor Irja Lutsar, et kuna kolmandik inimesi ei tea, kust nad nakkuse said, siis ei saa enam öelda, et nad kindlasti ei saanud seda ujulast või spordihallist.