FOTOD JA VIDEOD | Horvaatia keskosa tabas tugev maavärin 

Kohaliku uudistekanali N1 teatel asus tõugete epitsenter Petrinja linnas, mis asub Zagrebist umbes 50 km kaugusel. Maavärin oli piisavalt tugev, et seda võis tajuda ka Zagrebis – pealinlased tormasid tõugete järel tänavatele. Ka sealt laekub teateid kergematest purustustest. Naaberriigis Sloveenias suleti ettevaatusabinõuna sealne ainus tuumaelektrijaam, mis asub epitsentrist vaid 100 km kaugusel.

Maavärina tõttu said Petrinjas tõsiselt kahjustada paljud hooned. Sündmuskohalt tehtud videotelt on näha, kuidas päästjad aitavad rusude alla jäänud inimesi. Kohaliku päästeteenistuse teatel tekitas maavärin vigastusi paljudele Petrinja elanikele. Naaberlinn Sisaki erakorralise meditsiinikeskuse juhi Tomislav Fabijanici sõnul on tema juurde saabunud luumurdude ja põrutustega inimesi. „Mõnda tuli ka opereerida,“ mainis meditsiinitöötaja.