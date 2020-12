Kui palju pead maksma tulumaksu pensioniraha väljavõtmisel?  

Ehkki 1. jaanuaril 2021 jõustuv pensionireform loob inimestele palju uusi valikuid, millest kinni haarata, kujundavad need otsused sinu pensioniea elukvaliteedi. Niisiis on väga oluline teha kaalutletud ja läbimõeldud valik ning kasutada kõiki riigi poolt pakutavaid võimalusi, mis soodustavad pensioniks kogumist. Raha kogumise ja kasvatamise vaatenurgast on pensionireformi uutest võimalustest halvim valik kogutud raha II sambast väljavõtmine, eelkõige just 20% tulumaksukohustuse tõttu kogutud summalt.