Kuidas ise oma II samba raha üle otsustada? 

PIK-i suurim eelis, mis kehtib ka pensionifondi investeerides, on riigi pakutav 200% võimendus. See tähendab, et sina suunad igal kuul 2% oma brutopalgast PIK-ile ning riik lisab omalt poolt 4% sinu brutopalgast (mis muidu läheks I samba eelarvesse) – teisisõnu, sinu panus kontole kolmekordistub automaatselt. Kui näiteks sinu kuupanus on 50 eurot, siis riik lisab 100 eurot juurde. See pole paha viis oma vara kasvatada.