Eesti uudised Tenniseliit otsib päästerõngast: sportida on mitu korda ohutum kui käia kirikus või ostukeskuses! Marvel Riik , täna 14:08

Tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi hinnangul peaks valitsus võimaldama inimestel tegeleda spordialadega, mis on ohutumad kui külastused kirikutesse või kaubanduskeskustesse. Foto: Kollaaž (Jörgen Norkroos, Teet Malsroos)

„Tennis on inimesele kordades tervislikum ja nakkuse mõttes ohutum kui see, mida siin on räägitud kirikutest või kaubanduskeskustest,“ ütles tenniseliidu peasekretär Allar Hint, kes otsib koos Tallinna ja Harjumaa spordikeskuste juhtidega võimalusi avada spordikeskused, kui valitsuse praegused piirangud aeguvad. Hindi sõnul on kultuuriministeerium valmis lahendusi otsima ja need valitsuse lauale viima.