Pensionireform puust ja punaseks – sinu 5 valikut! 

Esiteks, kui sinu jaoks on olnud senine pensioniraha kogumine sobiv ning oled rahul, et iga kuu veidikene automaatselt tulevikuks kõrvale pannakse, ei pea sa midagi tegema – pensionikogumine jätkub senisel viisil.

Teine valik on mõeldud eelkõige neile, kes oskavad ise investeerida ning usuvad, et suudavad teenida suuremat tootlust kui pensionifondid. Sel juhul saad 2021. aastal avada isikliku pensioni investeerimiskonto ehk PIK-i ning osa või kogu seni pensionifondi kogutud raha sellele kanda. Nii jätkad pensioniks kogumist II samba sees, kuid saad oma investeeringuid ise juhtida. PIK-i abil saab näiteks osta erinevaid väärtpabereid või lihtsalt raha hoiustada.

Kolmas valik on II samba sissemaksete peatamine. See tähendab, et senikogutu jääb alles, kuid uusi sissemakseid sinu II sambasse enam ei tehta. Kindlasti tuleks arvestada, et valides maksete peatamise, saad uuesti II samba maksetega alustada alles kümne aasta pärast. Sissemaksete peatamisel saad igakuiselt palgamakselt 2% rohkem raha oma tavakontole, mis varem suunati sinu II sambasse ning 4% suurune riigipoolne panus sinu II sambasse suunatakse ümber riigieelarvesse.

Neljas valik on raha täielik väljavõtmine ning lahkumine II sambast. Raha väljavõtmist on mõistlik lükata edasi vähemalt hetkeni, mil sul on mõistlik plaan selle kasutamiseks. Tuleks arvestada, et raha välja võttes saad kätte 80% oma II samba väärtusest, kuna 20% peetakse tulumaksuna riigile kinni. II sambaga saad uuesti liituda alles 10 aasta pärast. Samas arvesta, et kui sul on soov raha välja võtta, saab seda teha igal ajal – kiiret ei ole.

Viies võimalus on mõeldud neile, kes ei ole veel II sambaga liitunud. Alates 2021. aastast saavad kõik sellised inimesed alustada II sambasse kogumist. II sammas on hea investeerimisvõimalus, kuna riik suurendab sinu investeeritavat 2% omapoolse 4% lisamisega, mis võetakse sotsiaalmaksu arvelt. Keskmise palgaga inimene kogub 10 aastaga II sambasse ligi 10 000 eurot – lisades sellele ka keskmise tootluse, võib koguneda arvestatav summa.