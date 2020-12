Leedus lisandus ööpäevaga lausa 78 koroonasurma 

Esmaspäeva jooksul tehtud 10 344 testist osutusid positiivseks 1921 ehk 18,6%. Positiivsete testide osakaal on viimase paari nädala keskmisest madalam, ent olukord Leedus pole sugugi hea. Taas püstitati riigis kurb rekord – ööpäevaga tuvastati lausa 78 koroonasurma.

Aktiivseid juhtumeid on Leedus praeguse seisuga 65 784. Paranenud on 566 485 patsienti – neist 4146 viimase ööpäeva jooksul.

Kokku on Leedus otseselt Covid-19 tõttu surnud 1347 inimest. Lisaks neile on pandeemiaperioodil surnud 669 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kelle peamiseks surmapõhjuseks ei peeta Covidit. Pandeemia algusest saati on tuvastatud 134 285 haigusjuhtumit.