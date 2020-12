Kiiremini levivad uued koroonatüved on jõudnud enam kui 20 riiki 

Teadlaste sõnul pole koroonaviiruse uute tüvede esilekerkimine sugugi üllatav, sest teatavasti muteeruvad kõik viirused – Sars-CoV-2 pole selles suhtes erand. Ehkki see on seni kogu maailmas ringi möllavast viirusest veidi erinev ja levib kiiremini, on eksperdid seisukohal, et väljatöötatud vaktsiinid töötavad edukalt ka koroonaviiruste erinevate tüvede puhul. Maailma terviseorganisatsiooni Covid-19 tehnilise juhi Maria van Kerkhove sõnul võideldakse muteerunud viirusega täpselt samal viisil nagu seda on seni tehtud.