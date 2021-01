„KLATŠIMINUTID – AASTALÕPU ERI“ vol. 12 | Mida eesti kuulsused kiivalt varjata püüavad, miks Kristina Šmigun-Vähi vassib ja eurosaadikud lidusid gei-orgialt minema püksata 

Eesti välisministeerium kinnitas, et on teadlik, et kõnealusel üritusel osalenute seas oli ka Eesti diplomaat, kelle isik tuvastati Belgia korrakaitsejõudude poolt. Ministeeriumi esindaja sõnas, et kuigi diplomaat osales üritusel eraisikuna, on kahetsusväärne, et isik selle juhtumi puhul Belgias kehtivast kogunemispiirangu reeglist kinni ei pidanud. Välisministeeriumi teatel diplomaat kahetseb ja vabandab, et rikkus Belgias kehtivaid piiranguid.

Brüsseli seksiorgia korraldaja: politsei nõudis ID-kaarti, ent meil polnud isegi aluspükse jalas

Brüsselis skandaalse ja koroonareeglite tõttu keelatud seksipeo korraldanud majandustudeng David Manzheley ei näe ürituses mingit probleemi, sest kõik külalised olid koroonaviirust juba põdenud. Ta mainis, et tavaliselt korraldab ta veel suuremaid pidusid.

Doktorantuuris õppiv 29aastane Manzheley teatas kohalikule meediale, et korraldab oma kesklinnas asuvas korteris regulaarselt seksipidusid. Siiski tõdeb ta, et ei teadnud, et üks tema külalistest oli eurosaadik. ungarlane József Szájer. „Ta on sõbra sõber. Oma pidudele kutsun alati mõned sõbrad, kes toovad kaasa omakorda sõpru ja siis meil on kõigil koos lõbus,“ selgitas Manzheley, kelle korraldatud kambapaugul viibis ka Eesti diplomaat.

Ehkki Manzheley mainis, et ta saab aru, et kogunemine oli Belgia koroonareegleid arvestades seadusevastane, olid tema sõnul ta ise ja kõik külalised väga ettevaatlikud. „Kõik mu külalised peavad olema Covid-19 läbi põdenud ja neil ei tohi olla mingeid sümptomeid. Usun, et mu sõbrad ei valetaks selle suhtes,“ sõnas kaaslasi jäägitult usaldav peokorraldaja, kelle sõnul ei tohtinud ühelgi peol osalejal olla ka HIV-d. Ta ütles, et seks toimub kondoomita ja kohal viibivad ainult mehed, vahendab Euractiv.

„Ausalt öeldes ma ei mõista milles probleem seisneb. Kohalviibijate seas oli kaks meditsiiniõde – ka nemad ei pidanud seda ohtlikuks,“ rääkis Manzheley. Ta lisas, et tema pidudel ei mängi vali muusika ega tantsita. Samuti ei liialda peolised korraldaja sõnul joomise ega isegi rääkimisega, vaid käitutakse, nagu oldaks kohvikus. „Ainus erinevus on see, et vahepeal me ka seksime. Ma ei näe, mis selles valesti on. Oleme kõik täiskasvanud ja see toimub vastastikusel nõusolekul,“ märkis majanduskraadiga tudeng.