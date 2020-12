KUIV SEADUS! Lõuna-Aafrika Vabariigis hakkas taas kehtima täielik alkoholimüügi keeld 

Uued piirangud kehtestati üha kerkivate koroonanumbrite taustal. Pühapäeval ületas nakatumiste arv LAVis – esimese Aafrika riigina – miljoni piiri. President Ramaphosa toonitas, et pandeemia on jõudnud riigis kriitilisse punkti ja seega on vaja tegutseda. Mitmed meditsiiniasutused on teatanud patsientide arvu tohutust kasvust, mis on tervishoiusüsteemile äärmiselt kurnav.