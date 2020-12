UUSTULNUKA ALGATUS: Anneli Ott tahab upitada ministrite eluasemehüvitise poole priskemaks 

Vabariigi valitsuse liikmete palk varieerub 6661 euro (peaministri töötasu) ja 5662 euro vahel. Neil ministritel, kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas – haridusministeeriumi puhul ka Tartus –, ega selle naabervaldades–linnades, on õigus kasutada ka lisahüvitist eluruumide hankimiseks. Kui tööandjal ei ole pakkuda vaba eluruumi, on valitsuseliikmel võimalus endale sobiv ulualune ise üürida ning see kompenseeritakse, kuid mitte üle piirmäära.