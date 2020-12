Bideni hinnangul ei jaga Trumpi administratsioon üleminekumeeskonnale piisavalt vajalikku infot 

„Oleme puutunud kokku kaitseministeeriumi ning juhtimis- ja eelarveameti poliitilise juhtkonna seatud takistustega,“ sõnas Biden pärast kohtumist oma välispoliitilise meeskonnaga. Demokraat mainis, et tema tiim ei saa lahkuvalt administratsioonilt peamistes riiklikes julgeolekuküsimustes vajalikku teavet. „Minu vaate kohaselt on see vastutustundetu,“ mainis Biden.

Bideni tiim esitas sarnast kriitikat juba ka detsembri alguses. Sellele vastas kaitseministri kohusetäitja Christopher Miller, kelle sõnul korraldas Pentagon 164 intervjuud enam kui 400 ametnikuga ja esitas üleminekumeeskonnale üle 5000 lehekülje ulatuses dokumente. „Meie poliitika- ja karjääriametnikud on töötanud täieliku professionaalsusega, et toetada üleminekutegevust kitsendatud graafikus ja nad jätkavad selle tegemist ka edaspidi läbipaistvalt ja ühiselt – järgides osakonna parimaid traditsioone,“ teatas Miller. Biden kordas oma muret taas esmaspäeval.

„Minu meeskond vajab vaenlaste takistamiseks selget pilti meie vägede asendist ja operatsioonidest kogu maailmas,“ sõnas demokraat, kelle sõnul on tõsiasi see, et paljud julgeoleku seisukohast üliolulised asutused on tohutult kahjustada saanud.