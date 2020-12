VIDEO | Rahvas aplodeerib tulihingeliselt Türkmenistani diktaatori püstitatud lumememmele 

Alles hiljuti lasi Gurbangulõ Berdõmuhhamedov püstitada ilmatu müraka kullast kuju oma lemmikkkoeratõule. Kui seda võib vähemalt mingil määral tähelepanuväärseks saavutuseks pidada (kuivõrd kaunis on teos kunstiliselt, jäägu igaühe enda hinnata), siis nüüd pidid Berdõmuhhamedovi alamad imetlema presidendi kätega ehitatud lumememme.

Kui Lääne inimesed Twitteris ei osanud ära arvata, mis põhjusel on presidendi kätetöö kõrval käsi kokku löövate inimeste ees suured lillekorvid (kas äkki ohvriannid memmele?), siis propagandaartikkel annab aimu, et suur juht tegi oma mõõtmatus suuremeelsuses lumememme asupaiga lähistel asuva mägiraudtee töölistele kingitused.

Ühest küljest on asjalood Türkmenistanis muidugi naljast kaugel, kuid teisalt teeb Berdõmuhamedov endast välismaailma jaoks oivalise naerualuse. Nagu ennast üleliia tõsiselt võtvad võimurid ikka. Näiteks pidid tema korralduse järgi peavad kõik riigiametnikud hakkama kasutama valgeid autosid. Lihtkodanikud ei tohi aga enam musta värvi autodega sõita. Kuulu järgi seetõttu, et presidendile ei meeldi must värv, mis pidavat olema halvaks endeks. Auto tagaistmele ei tohi asetada pehmeid mänguasju ja juhiistmele naisterahvast.