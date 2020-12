Julm jõulukink: loomade varjupaiga annetuskasti vargad jäid vahele

18. detsembril kella poole ühe ajal öösel märkas G4Si turvatöötaja Tallinna bussijaamas, kuidas kaks isikut üritasid varastada loomade varjupaiga annetuskastist raha. Tänu turvatöötajate sekkumisele õnnestus vargus ära hoida. Varguskatselt tabatud isikud anti üle politseile. „Varga jaoks ei oma tähtsust see, et annetuskastis olev raha on kellegi aitamiseks. Seetõttu tasub annetuskaste paigaldades vaadata, et need oleks turvalises kohas – turvatöötaja läheduses, turvakaamerate vaateväljas ja kastis, kust on väga raske raha kätte saada,“ ütles G4Si kommunikatsioonijuht Reimo Raja.