Juhtkiri | Rohkem vaktsiini! 

Põhiküsimus on aga see, kui kiiresti saab Eesti tööle täiskiirusel vaktsineerimise. Selles ei sõltu me mitte meie meedikute süstimisoskustest ja -võimest, vaid vaktsiinitarnest. On arusaadav, et esimesel päeval 207 Eesti tervishoiutöötaja vaktsineerimine on küll märgilise tähendusega, kuid optimismi ei sisenda sotsiaalministri välja öeldud edasise tegutsemise kiirus. Kui selle järgi jõuame iga nädal vaktsineerida üle 4000 inimese näiteks Iisraeli igapäevase 100 000 kõrval, siis kõigi Eesti elanike vaktsineerimiseks kuluks üle kuue aasta ning isegi meedikute ja eakate esmajärjekorras kaitsesüstimiseks tervelt poolteist aastat.

Kriitikat kostab ka mujalt Euroopast ning vaktsiinidefitsiidi tingimustes on see mõistetav. Eesti osaleb küll ELi ühishangetes, kuid kas ainuüksi sellele lootma jäämisega on Eesti huvid piisavalt kaitstud? Pfizer suudab sel aastal toota vaktsiini kaks korda vähem kavandatud mahust, kuid Eesti sai ELi ühiskatlast loodetuga võrreldes neli korda vähem vaktsiinidoose.

Kui EL on seadnud eesmärgiks vaktsineerida kõik elanikud aasta jooksul, siis peab lootma, et koostöö ka kõigi vaktsiinitootjatega sujub. Kui sellised tagasilöögid nagu Pfizeril sel aastal tootmist käivitades juhtuksid juba masstootmise ajal, seaks see ELi ambitsioonika plaani täitmise ohtu. Samas mitme vaktsiinifirma puhul, kellega EL on sõlminud lepingud ja kellelt ka Eesti loodab suures koguses vaktsiini, teevad muret vaktsiini valmis saamise tähtajad – ühe puhul on praegu juttu suvest, teisel juhul aga alles järgmise aasta lõpust.