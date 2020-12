Spaakeskus keerulisest pühadeajast: hinda ei saa rohkem alla lasta 

Ida-Virumaal on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu spaakeskused juba mõnda aega suletud. Sellest nädalast on sama lugu ka Harjumaaga, kus valitsus kehtestas uued piirangud, mis kestavad vähemalt 13. jaanuarini. Välistatud pole ka võimalus, et valitsus otsustab neid pikendada. Paljud näevad pealinna spaade sulgemises aga võimalust külastada mõnda väiksemat linna, et seal vesimõnula hüvesid nautida. Kas Pärnu, Haapsalu ja Saaremaa spaakeskused on valmis pealinlaste pealetungiks? Eriti veel nõnda keerulisel ajal, kui Harjumaal on nakatunute arv endiselt väga kõrge.