Tiina Tuum | Julm valik Covidi ja üksinduse vahel 

Olen viimasel ajal sattunud vastamisi mitme üsna viisaka arvuga juubeliga, kus on 90aastased inimesed teatanud, et muidugi on sel puhul pidu, mis seal ikka. „Kui mul on valida üksinduse ja haiguse vahel, valin viimase,“ ütleb vanaproua sama meelekindlalt nagu Gestapo võimuses olev Vene partisan. Mis sa teed sellisega?!

Ükski minu vastuväidetest ei päde. Võin küll rääkida tervishoiusüsteemi koormatusest ja Leedu näitest, kus meedikud peavad valima, kellele jätkub elutähtsaid vahendeid ja kellele mitte, aga tundub, et see ei huvita vanainimesi. On kuulda, et üks või teine juubel peetakse ikka maha. Vaprad vanurid, kes said nõukogude tingimustes isegi Stalini ajal hakkama põrandaaluste jõuludega, ei vannu ka viirusele ja koroonapiirangutele alla.