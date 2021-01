VIDEOINTERVJUU | Brigitte Susanne Hunt: mul on väga vedanud, et inimesed jälgivad mind ja on hakanud mind ka armastama  

Minu seekordseks hommikusöögi kamraadiks on aasta 2020 seksikaima tiitliga pärjatud Brigitte Susanne Hunt.

Meie hommikusöögil teatas naine, et teeb raadiotööst väikse pausi. "Olen inimene, kes väga hästi oskab ennetada depressiooni, stressi, läbipõlemist. Pigem lõpetan suhte varem, kui hiljem. Ma armastan üle kõige Skyplusi ja mulle meeldib oma häälega tööd teha," kinnitab Hunt. "Aga jaanuaris hakkan tegelema oma isiklike projektidega, üks neist on raamatu kirjutamine."

Lisaks soovib Brigitte jaanuaris lõpetada ühe salajase projekti, mis on seotud ühe väga olulise inimesega tema elus. "See projekt jäi pooleli paar aastat tagasi, aga nüüd on see juba lõppfaasis ning selle sihtgrupp on väga lai," lisab Hunt oma tulevikuplaanidele salapära.

Vaata videot!

Kas sul on ka mingi unistuste töö, mida teeksid? Järsku sobiksid hoopis telesse?

Selles pole küsimustki, kas ma sobiksin telesse, vaid see on fakti konstateerimine, ma sobin telesse. Aga kõik õigel ajal. Olen jõudnud täpselt sinna, kus pean olema, väga õigel ajal. „Maskis laulja“ tuli minu ellu õigel ajal. Kuna see oli väga populaarne, siis olen üsna veendunud, et see tuleb veel ja ma saan seal uuesti tööd. Kui redel on pikk, siis kas sammud ühtepidi või teistpidi, aga sa jõuad ikka sinna, kuhu sa minema pead.

Hetkel võtan rahulikumalt, võtan aega iseendale. Mul on tulemas välja ka üks väga suurepärane oma toode, mis võtab minu isiksuse kokku ja see on fännidele võimalus elada nii nagu mina. See on väga lahe asi. Ütlen niipalju, et olen sinna projekti kaasa haaranud inimese, kes on viimase viie aasta jooksul kõige rohkem mind mõjutanud. Inimese, kes on aidanud mul aru saada, kes ma olen. Kes on olnud taustatuli minu edul. Inimene, kes on ka sulle tuttav.

Ta on mees, keda saan kõige rohkem maailmas usaldada ja kellega meil see mõte tuli tegelikult juba paar aastat tagasi, aga nüüd teeme selle teoks. Hetkel veel hoian seda toodet saladuses. Tunnen juba ka ise, et tahan midagi luua. See aeg on kätte jõudnud. Koostööpakkumised on üks asi, aga brändingu mõttes huvitavad mind teised teemad. Sisukamad ja kvaliteetsemad. Arvan, et sellest lähtuvalt tulevad ka õiged pakkumised ja ka õige mees, mitte mitmuses, minuni.