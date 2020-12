Eesti uudised ÄÄRMUSLIKE ERAKUTE PANDEEMIA: surm unustatuna pahnahunnikus Nils Niitra , täna 16:58 Jaga: M

GALERII

Eestis elab lagunenud majades ja korterites sadu üksikuid inimesi. Paljud neist on kodu prügi täis kuhjanud ja keelduvad lähedaste, valla või linna abist. Pildil on Maardu memme maja aastal 2016. Foto: Arno Saar

Päästeamet murrab korteri ukse maha pärast seda, kui naabrid kurdavad leha üle – maast laeni ulatuvate pahnahunnikute vahel kulgevad urud ning nende keskel on pesa, kust leitakse laip. Tegelikult lahkus see inimene meie hulgast ammu enne surma. Ta ei ole erand – selliseid lugusid on igal aastal kümneid ja pandeemia võib tuua nende plahvatusliku kasvu.