Haridusminister Jaak Aabi ettepanek: kontaktõpe võiks taastuda algklassilastele ja koolilõpetajatele 

„Praegune seis lubab ülejäänud Eesti suhtes teha ettepaneku lubada pärast vaheaja lõppu kõik üldhariduskoolide õpilased kooli kontaktõppesse. Kui aga nakatunute hulk lähiajal jõudsalt kasvab, tuleb kaaluda muidugi rangemat lähenemist. Täiendavate piirangute vajalikkus tuleb igal juhul ära otsustada hiljemalt 7. jaanuaril,“ rääkis Tagel veel mõtetest, millega haridus- ja teadusminister Jaak Aab läheb teisipäeval valitsuse Covid-19 istungile.

„Viimased konsultatsioonid ja jõupingutused on lõpuklasside õpilaste jaoks väga olulised, vahel ka edukust määrava tähendusega,“ toonitas kirjas ministeeriumile ja terviseametile õpilasesinduste juht Kristin Pintson.

Haridus- ja teadusministeerium Jaak Aab selgitas Pintsonile, et valitsuse praegused piirangud näevad ette, et kuni 10. jaanuarini on kõik koolimajad õppijatele suletud. Hariduselu edasine korraldus peaks Aabi sõnul selguma veel käesoleva kalendriaasta lõpuks.