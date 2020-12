Seisukoht | Unustage koroona! 

18. detsembri pärastlõunal helises mu must Samsung. „Tule koju, mul on palavik!“ teatas elukaaslane kurvalt, aga käskivalt.

Ühes uudisega algas vaimne terror. Millal viirus mind ründab? Kui hullusti? Ega ometi haiglasse? Ausalt, aju mõtles nende päevade jooksul igasugu lollusi välja ja see oli ütlemata rõve kogemus. Kas-küsimuse välistasime eos, sest olime enne sümptomeid iga päev pahaaimatult ninapidi koos ega hakanud seepärast ka hiljem eraldi tubade ja muuga jändama.

Päevad möödusid, aga mina püsisin terve kui purikas. Halvad mõtted asendusid tasapisi usuga, et pääsengi sellest puhta nahaga, kuigi ei julenud seda väga kõva häälega kuulutada. Äkki sõnun ära, noh.

Praegu võib vist ütelda, et läkski õnneks, sest tervis pole siiani tõrkunud. Olgu täna saabuv testitulemus milline tahes, õppetund on sama: koroonaviirus on igas mõttes rulett! Seega püüan edaspidi selle pärast mitte muretseda, vaid rahus edasi toimetada.