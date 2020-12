KES AITAB AITAJAT? Eesti punane rist küsib valitsuselt turgutavat rahasüsti 

„EPRi peamisteks omatulu teenimise allikateks on aastaid olnud esmaabi teenuste ja koolituste müük, mis seoses Covid-19 levikuga on vähenenud võrreldes 2019. aastaga ligi 50%,“ märgivad EPRi president Harri Viik ja peasekretär Arvi Perv kirjas sotsiaal- ja peaministrile. „Näeme, et sama tendents, mil ei saa pakkuda ei kontaktõpet ega esmaabivalvet rahvaüritustel, jätkub. Seetõttu oleme mures EPR jätkusuutlikkuse ja arengu pärast.“