„JÄRGMINE PEATUS“ | Väliseestlannat abistanud Anu: ta käis isegi 100aastasena veel eesti keelt õpetamas! 

Loomulikult tekib esmalt küsimus, miks just Anu New Yorki prouat hooldama sattus – saatekülaline nendib, et oli äsja töölt ära tulnud, veidi sotsiaalhooldust õppinud ning võib-olla väikest viisi keskeakriisis. Nii ta ütleski mehele ja lastele, et läheb määramata ajaks New Yorki.