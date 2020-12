Järgmisel aastal võib Eestisse elama asuda just nii palju sisserändajaid 

Kindlaksmääratud osa piirarvust eraldatakse loomingulistele töötajatele ja sportlastele ning hulk välismaalastele, kes asuvad Eestisse elama välislepingu alusel. Ülejäänud osa piirarvust jääb vabalt jagamiseks. „Sisserände piirarvu eesmärk on eelkõige kaitsta Eesti enda tööturgu. Jaotades sisserände piirarvu omakorda elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi, saame tagada, et piirarv ei täitu täiel määral juhuslikkuse alusel ning vabalt jaotamiseks jääb vaid teatud osa piirarvust. Jaotuse eesmärgiks on näha piirarvu siseselt ette teatud arv elamislube erialaseks tegevuseks Eestile olulistes valdkondades,“ selgitas siseminister Alar Laneman.