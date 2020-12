Kevadel vihmakeebi ja maskiga istungile saabunud riigikogulast häirib vaktsiiniga kaasnev teadmatus 

23. märtsil toimunud Riigikogu istungil tõmbas tähelepanu Kalle Grünthali põhjalik kaitsekostüüm – ta oli endale selga tõmmanud kilest vihmakeebi ja kätte kindad. Samuti kandis ta maski. Tollal mainis Grünthal, et kuulub riskigruppi ja peab eakale emale toitu viima. Ta märkis, et tema käitumine on igati õigustatud ja ka pisemadki abinõud aitavad olukorra parandamisele veidi kaasa. Riigikogu liige sõnas aasta viimasel esmaspäeval Õhtulehele, et kevadel polnud koroonaviiruse kohta piisavalt informatsiooni – sellest ka toonane käitumine. „Kevadel võtsin eeskuju meie meditsiinitöötajatest, kes käisid proove võtmas justkui kosmonaudid,“ selgitas EKRE poliitik.