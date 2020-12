Aasta 2021 tõotab juba eos halba? Vaata, kui paljud rahvus- ja riigipühad langevad nädalavahetusele 

Teoorias peaksid tänavused jaanid jääma lühikeseks: 23. juuni võidupüha ja 24. juuni jaanipäev langevad vastavalt kolma- ja neljapäevale. Seevastu taasiseseisvumispäev ehk 20. august annab reede näol lisa nädalavahetusele. Riigipühade kalender päädib jõulupühadega, mis seekord on nädala lõpus: 24. detsembri jõululaupäev jääb reedele, esimene ja teine jõulupüha vastavalt lau- ja pühapäevale.

Võrdluseks saab välja tuua, et aasta 2022 tuleb veelgi hullem, sest siis langeb nädalavahetusele tervelt seitse riigipüha. Aasta 2020 oli seega üsna helde: nädala lõpupäevadele jäi vaid kaks riigipüha.

Rahvasaadikud on korduvalt vaielnud selle üle, kas nädalavahetusele sattunud rahvus- või riigipüha eest tuleks anda vaba tööpäev. Argumente selle mõtte poolt ja vastu on omajagu, aga seni pole sõnavahust kaugemale jõutud.

Jaak Aab, kes praegu toimetab haridusministrina, ütles 2018. aastal, et vähemalt 24. veebruari eest tuleks anda vaba päev. „Kriitikud kardavad, et lisanduvad puhkepäevad langetaks tööviljakust. Eesti töönädala keskmine pikkus on aga niigi üle Euroopa Liidu keskmise ja Eesti rahvas vaevalt ühe vaba esmaspäeva tõttu laisaks läheb. Pigem tõstab vaba päev motivatsiooni ja suurendab jaksu,“ rääkis Aab toona.