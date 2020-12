7 kõige sagedasemat küsimust tarkusehammaste eemaldamise kohta 

Kui tarkusehammas kasvab ega tule igemest välja, siis see jääb puutumata. Tarkusehambad, mis on pooleldi välja kasvanud, on häiritud tarkusehambad. Ruumipuuduse tõttu võib tarkusehammas kasvata nurga all ning tekitada probleeme. Hambaarst soovitab tõenäoliselt tarkusehammaste väljatõmbamist, et vältida:

- Hambavalu

- Kinni jäänud toitu, mis võib põhjustada lagundamist

- Lähedal asuvate hammaste ja igemete kahjustust

- Lõualuu kahjustust

- Ärritatud igemeid

- Bakterite kasvu mõjutatud hammaste igemepiirkonnas

- Tsüsti või kasvaja arengut hamba lähedal

- Põletikku

- Hammaste vahetusust

- Lõualuu- ja igemehaiguseid

Kui häiritud tarkusehammas põhjustab valu või hambakahjustusi, soovitab lapse hambaarst need välja tõmmata. Oluline on käia regulaarset hambakontrollis, sest ainult hambaarst näeb kindlalt, kas tarkusehamba eemaldamine on vajalik.

Kas tarkusehammaste eemaldamisel on miinuseid?

Tarkusehammastel on mõned eelised. Näiteks saavad nad pakkuda hambasilla jaoks vajalikku tuge. Tarkusehambad võivad täita ka lüngad, mis on jäänud pärast teise molaari kaotust. Mõned teadlased usuvad, et tarkusehambaid võiks tulevikus kasutada tüvirakkude allikana, mida saaks kasutada uute hammaste arendamiseks.

Tänapäeval kasutavad hambaarstid kontrolli ajal enamastiuut hambatehnoloogiat, et teha kindlaks, kas ekstraheerimine on vajalik. Panoraam- ja digitaalröntgenkiirgus aitab hambaarstidel lihtsa visuaalse läbivaatuse abil näha asju, mis võivad muidu jääda kahe silma vahele. Röntgentehnoloogia kasutamine võib aidata hambaarstil tuvastada ka individuaalsetest anatoomilistest tunnustest tulenevaid lisariske. See tehnoloogia aitab hambaarstil leida ka parima lähenemisviisi eemaldamisprotseduurile.

Mida oodata tarkusehamba eemaldamise protseduurilt?