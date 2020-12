Wuhani viirusekollet kajastanud hiinlanna saadeti neljaks aastaks trellide taha 

Kohus mõistis Zhangi neljaks aastaks trellide taha. Taotlused naist kautsjoni vastu vabastada jäid kohtus tähelepanuta. Tema advokaat Ren Quanniu ütles Reutersile, et nad esitavad tõenäoliselt apellatsiooni. „Preili Zhang usub, et teda kiusatakse taga sõnavabaduse kasutamise eest,“ mainis advokaat. Teadaolevalt keelati välisajakirjanikel viiruseohu tõttu kohtusaali siseneda ja politsei ajas süüaluse toetajad kohtumaja eest minema.

Wuhanis on vahistatud ja teadmata kadunud veel mitmeid sarnaseid kodanik-ajakirjanikke, kes kajastasid koroonapandeemia algust. Hiina varajase koroonapoliitika kohta käivat kriitikat on tsenseeritud ja sellest üleastujaid – näiteks arste – rangelt hoiatatud. Riiklik meedia on korduvalt president Xi Jinpingi juhtkonda viiruse eduka ohjeldamise tõttu kiitnud.