ELAGU PIIRANGUD! Valitsus rullis õiguskantslerist üle: „Mul on südamest kahju lastest ja noortest, kellelt võetakse võimalus nakkusohutult treenida.“ 

Alates tänasest on Harjumaal suletud meelelahutusasutused ja kõik spordiobjektid nagu spordiklubid, saunad, spaad ja ujulad. Vastavalt valitsuse tahtele on erandid väljastatud professionaalsetele sportlastele ja erivajadustega inimestele.

Pühapäeval, kui päeva sai veel alustada kloorise suplusega, võttis olukorrast viimast riigikogulane Jürgen Ligi, kes märkis kurva päeva ära enda Facebookis. „Midagi peab ju ette võtma, eks, ja kui võtta seal, kus on palju inimesi, on ju palju rohkem rahulolematust,“ iseloomustas Ligi valitsuse otsust. „Ainult et WHO [maailma terviseorganisatsioon] kinnitab, et kloorivett ja seepi viirus ei talu ja ka ventilatsioon on ujulates hoopis teine. Valitsusele mugavusotsus, tuhandetele sõltlastele tragöödia.“

Postitus jäi silma ka õiguskantsler Ülle Madisele, kes tõi välja, et keelud on töösse läinud ilma ainsagi sisulise põhjenduseta.

„Analüüse, mis selliseid vähese nakkusohuga kohtade laussulgemisi õigustaks, minu teada ei ole. Kui oleks, siis oleks mul neile juurdepääs. Põhiprobleem on selles, et ühiskonnast levib nakkus haiglasse ja hooldekodusse, kus personal nakatab patsiente ja üksteist. Kõige asjakohasem oleks küsimus, mida on tehtud infektsioonikontrolli parandamiseks neis erikorraga hoonetes,“ tõi õiguskantsler muuhulgas välja.

Madise tõi veel välja, et valitsuse meelt ei ole suutnud veenda ei erinevad harrastus- ja spordiliidud ega ka tema ise. Õiguskantsler kirjeldas sotsiaalmeedias, et ta saatis pildi tühjast kergejõustikuhallist, seletas, kuidas töötavad jäähallid–jõusaalid ning kuidas reegleid täites välistatakse nakatumine. Loo moraal: kui rikutakse reegleid, tuleb karistada rikkujat, mitte kõiki teisi.

„Selles kriisis tuleb välja, kuidas avalikkus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärke teenida. Veel nukram, et ilmsiks sai seegi, kui vähe ollakse valmis mõistma, et kellelegi on vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks vaja ujulat, kellelegi kirikut, kellelegi klassikalise muusika kontserti. See, et enda jaoks pole miski oluline, ei tähenda, et teistele ka ei saa olla,“ oli õiguskantsler kriitiline.

„Mul on südamest kahju lastest ja noortest, kellelt võetakse võimalus nakkusohutult treenida, õigel ajal ja järjekindlalt nt kõrgushüppe- ja sprinditehnikat lihvida. Täisealiste harrastajatega ju ka nii, et kui treeningharjumus ära kaob, pole tagasitee lihtne.