Trump andis viimaks koroonaviiruse abipaketile allkirja 

Esialgu pole selge, miks Floridas viibiv president esialgsest seisukohast loobus ja eelnõule ikkagi allkirja andis. Ilmselt oli selle üheks ajendiks kasvav surve Kongressi demokraatide ja ka vabariiklaste seas. Trump mainis ise, et allkirjastas eelnõu koos „selge sõnumiga, mis teeb Kongressile selgeks, et sealt tuleks pillavad punktid eemaldada“.

Senaator Mitt Romney oli üks vabariiklastest, kes oli rahul, et eelnõu viimaks allkirja sai ja seaduseks muudeti. „Abi on nüüd teel – üle riigi töölistele, peredele ja väikeettevõtjatele, kes seda hädasti vajavad,“ kirjutas Romney sotsiaalmeedias. Samuti vabariiklasest senaator Pat Toomey sõnas, et president riskis sellega, et teda jäädakse mäletama „kaose, häda ja tujuka käitumise poolest“.