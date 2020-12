Kohus: kaitseministeerium ei saa keelduda tuulepargi ehitusprojektist 

Ringkonnakohus asus apellatsioonkaebust arutades seisukohale, et kehtivas õiguses puuduvad õiguslikud alused, millele tuginevalt oleks kaitseministeerium saanud keelduda ehitusprojekti kooskõlastamisest, selgitas kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman. Seejuures rõhutas kohus, et jagab kaitseministeeriumi seisukohta, et riigikaitse huvid võiksid antud juhul ehitusloa mittekooskõlastamist õigustada. „Paraku ei ole riik selleks ette näinud piisavaid aluseid seadustes. Seetõttu algatas ringkonnakohus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse Riigikohtus,“ lausus Kreitsman.