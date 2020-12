Mees, kes veetis 36 aastat vanglas pagaritöökojast 50 dollari varastamise eest, kavatsetakse nüüd vabastada 

Alvin Kennard oli 22aastane, kui ta mõisteti eluks ajaks vangi ilma tingimisi vabastamise võimaluseta juba 1984. aastal. Alabama osariigi tollases seaduses seisis, et kuna see oli tema neljas süütegu, ei olnud kohtunikul muud võimalust kui karistada teda eluaegse vangistusega, vahendab ABC News.

Seda seadust, tavalise õigusrikkujate seadust, on hiljem muudetud, nii et kohtunikel on nüüd võimalus anda neljandat korda korra rikkujaile võimalus tingimisi vabastamine. Kuid kui see muutus 2000. aastate alguses toimus, ei muudetud seda tagasiulatuvalt.