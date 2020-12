Maailm PRÜGINE VESI: ookeanisse satub 1,56 miljardit kaitsemaski Toimetas Madleen Vapper , täna 21:31 Jaga: M

Foto: Hannes Dreimanis

Merekaitsegrupp OceansAsia on jälginud Hongkongist lõunas asuval kaugel üksikul saarel randuvate näomaskide arvu alates pandeemia algusest. "Umbes kuus nädalat pärast seda, kui Covid jõudis Hongkongi, nii veebruari lõpus, hakkasime leidma palju maske," ütles OceansAsia juht Bondaroff. "Tähelepanuväärne on see, et me ei leidnud enne Covidit näomaske."