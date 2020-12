Juhtkiri | Uude aastasse uute piirangutega 

Et õueski tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni kümme inimest korraga, pole mõeldavad ka suured rahvakogunemised, tähistamaks uue aasta saabumist ühiselt vägeva ilutulestiku saatel – juba ongi mitmed omavalitsused teatanud, et tavapärasest vaatemängust on ohutuse kaalutlusel loobutud. Seega on juhtumas see, mille kasuks loomakaitsjad, keskkonnasäästjad ja tulekahjude kustutajad aastaid (pigem tulutult) kõnelesid – olgugi et kaalutlused on tänavu hoopis teised. Paraku pole nüüdki kindel, kas piirangutele allutakse heas usus, et nii on tõepoolest mõistlik, või reisitakse pika nädalavahetuse eel Eesti neisse maakondadesse, kus nakatumiskordaja on madalam ja piirangud on (praegu veel) leebemad. Seega võib petlikuks osutuda ka nende kogukondade, kelle lähikonnas haigestunuid peaaegu polegi, turvatunne.