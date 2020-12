LUMELAVIIN: turistid on mägedes suusakuurordis lõksus ning hukkunud on vähemalt 10 mägironijat 

Pealinna kohal kõrguv Alborzi mäeahelik on populaarne mägironijate ja suusatajate seas, kuid viimastel päevadel on ilmad olnud reetlikud, vahendab BBC.

Välja on saadetud 20 päästemeeskonda, kes on päästnud 14 mägironijat – kuid vähemalt seitse on ikka kadunud. Otsinguoperatsioon tuli öösel peatada ja eeldatavasti jätkub see pühapäeva hommikul.