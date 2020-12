Taavi Libe | Millised mured võiksid 2021. aastal meie ellu naasta? 

Selle loo kirjutamine on puhtjuhuslikult väga märgilisele hetkele sattunud. Või vähemalt ma loodan, et uus aasta rullub vaikselt lahti niimoodi, et 2021. aasta loojangul oleks võimalik 2020. aasta 27. detsembrile tagasi vaadata kui suurele sammule koroonaviiruse alistamise teekonnal, sest Eestis algas vaktsineerimine.

Kindlasti ei ole see teekond lihtne. Seda näitavad juba esimesed vaktsineerimisjärgsed tunnid, kui sotsiaalmeedias on hakanud levima järjekordsed vandenõud, sest oodatud süsti esimesena saanud kohtlajärvelane Jelena Rozinko on mõnele pildile sattunud kampsuniga ja mõnele ilma kampsunita. Sellest piisab, et teatud seltskond karjataks: kas meid petetakse?! Oeh...

2020. aasta on pandeemia ja sellega kaasneva lõputu pudipadi tõttu olnud nii tüütu ja väsitav, et uuelt aastalt ei tihkagi soovida midagi head. Piisaks sellestki, et naaseksid teemad, mis enne koroonat tundusid tüütud probleemid, aga nüüd mõjuvad vaid magusvalusa mälestusena kunagisest elust.