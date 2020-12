Seisukoht | Kas märkate, kui palju on meie ümber prügi? 

See on täiesti uskumatu, kui palju ning millist prügi võivad elanikud oma maja murule loopida. Suitsukonidest ei hakka rääkimagi, neid on silmanud ilmselt enamik inimesi. Meie majas on ühe trepikoja akende all alati selline konimägi, et selle tekitamiseks peaks aknal istumine ja suitsu kimumine olema lausa täiskohaga töö. Aga see selleks, ma räägin muust olmeprügist.

Kui hakkasime koeraga jalutamas käima, avastasin enda suureks õuduseks, et inimesed loobivad aknast välja näiteks konte, kalapäid ja lausa terveid kalasid. Kuidas see on võimalik? Kes teeb rõduukse lahti ja viskab peopesasuuruse kala lihtsalt õue? Või milline tegelane mõtleb, et ei viitsi mandariini- või banaanikoori maja kõrvale katusega prügihoonesse viia ning viskab need seetõttu õue? Kas mõeldakse, et see on ju loodus ja küll kõik tasapisi ära kõduneb? Kui nii, siis tuleks teha endale koju kompostihunnik, mitte kohelda kortermaja haljasala prügimäena, kuhu võib kõike lennutada.