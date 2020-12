KAS OLED NEID NÄINUD? Tänavu jäi kadunuks seitse meest, keda pole seniajani leitud 

Politsei- ja piirivalveameti politseimajor Ottomar Virk toob välja karmi statistika: 2019 jäi Eestis kadunuks 11 meest, kellest selle aasta jooksul leiti neli, teiste otsingud jätkuvad. Kahjuks leiti kõik kadunud mehed surnuna. 2020. aastal Eestis kadunuks jäänud inimeste leidmiseks on seni veel seitse pikemaajalist otsingut käimas. Samas peab arvestama, et see info muutub pidevalt, mõned leitakse üles ja mõned uued otsingud tulevad aina peale.