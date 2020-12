FOTOD | Esimene Tartu vaktsineeritu on intensiivraviosakonna hooldusõde Mare Press 

„Kui nüüd lahti on läinud, siis enam see seisma ei jää,“ ütleb vaktsineerimise kohta sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. „Praegusest vaktsiinikogusest jätkub 4875 inimesele ja sellest umbes pool on juba broneeritud. Esimestena alustavad vaktsineerimist haiglad, perearstikeskused saavad vaktsiini broneerida alates esmaspäevast.“