Jevgeni Ossinovski: Keskerakond ja Isamaa on koos EKRE-ga barrikadeerunud ühiskonna vastu 

"Kui 2019. aasta alguses [pärast kevadisi riigikogu valimisi] räägiti suhteliselt palju, et Isamaa ja Keskerakond püüavad EKRE puhtaks pesta, siis nüüd on nad koos barrikadeerunud ühiskonna vastu. Jüri Ratas, kes alguses lubas, et teeb neist päris inimesed, on nüüd üha rohkem sohu vajunud," vahendab ERR-i uudisteportaal Ossinovski sõnu.

Selle üheks loomulikuks järelmiks on see, et Isamaas on nüüd "mäss laeval" - erakonna sees on moodustatud ühendus Parempoolsed, mis vastandab ennast Isamaa praegusele suunale, lisas Ossinovski.