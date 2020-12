GALERII | Nashville'i plahvatuse puhul oli tegu enesetapurünnakuga 

Lõhkekeha plahvatas reedel pärast seda, kui pargitud autoelamust kuulutati, et selles on lõhkekeha. Varahommikul kell 6.30 oli tänavatel pühade tõttu vähe inimesi. Purustusi sai plahvatuse käigus vähemalt 41 ettevõtet.

Ametivõimud on juba varasemalt kinnitanud, et sündmuskohalt leiti inimjäänuseid, mis kuuluvad tõenäoliselt plahvatuse organiseerinud isikule. Ka FBI ametnikud on avalikult öelnud, et nad ei otsi teisi kahtlusaluseid.