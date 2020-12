Teeme koos ajalugu: jaga ERM-iga oma tänavust jõulukingitust! 

"Jõuluvana on tõenäoliselt selleks aastaks saani sõidusuuna taas põhjapoole võtnud. Jõulukingid on jagatud, jõulurõõm kingisaajail silmis. Saad aidata kaasa ERMi püsinäitusel oleva kingivitriini täiendamisele, sest viis aastat on taas möödunud," jagab Eesti Rahva Muuseum sotsiaalmeedias üleskutset.