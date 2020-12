Kirikuõpetaja jõulumure traditsioonilise abielu üle: „Me vajame traditsioonide kinnitamist.“

„Me vajame traditsioonide kinnitamist

Lammutamistuultes maailmas mõtiskleb traditsioonide kestmise vajalikkusest õpetaja Jaan Tammsalu: „Rahval on vaja juuri, traditsioonide kestmist. Ühel väikesel rahval on püsimajäämiseks vaja üksmeelt ja selle väljendusi. Olen kindel, et kui paljud asjad ära jäetakse, kõrvale pannakse, võib rahvas olla ühel hetkel kui kerge agan, mille esimene ida- või läänetuul oma paigalt merre uhub.

Karmid sõnad. Jah, on küll, aga vaataks teise nurga pealt, et kui paljud kindlad asjad praegu muutuvad ... Minu teada on siiani vaid üks laulupidudest ära jäänud – ja ometi on vahepeal olnud sõjad, küüditamised. Tundub, et nüüd hakkavad ära jääma paljud inimesi ühendavad üritused: mitte ainult laulupeod ja presidendi vastuvõtud, vaid paljud teisedki.

Eesti Filharmooria Kammerkooril ja Eesti Rahvusmeeskooril olid Tallinna Jaani kirikus just jõulukontserdid, mis on nüüd ka Klassikaraadios või ETV-s järelvaadatavad või -kuulatavad. Nende järel jäin mõtlema, et kuidas küll on võimalik, et kõrgelt haritud ja hästi viisi pidavad üliprofessionaalsed lauljad ja väga head dirigendid võtavad ette jõulukontserdid, milles kõik või üks osa laule on need, mis on kogudusel ühiseks laulmiseks – ka nendel, kes nooti üldse ei tunne. Olgu siis „Püha öö“ või „Neil karjastel väljal“. On laule, mis ühendavad rahvast. Paljud inimesed tänapäeval ikka veel teavad neid peast.

Kui palju on täna neid ajalehti ja ajakirju, mida kõik loevad? Kui palju on raamatuid, mida kõik oleksid lugenud – kas või kohustusliku kirjandusena? Kui paljud teavad Oskar Lutsu „Kevadest“ või Victor Hugo „Jumalaema kirikust Pariisis“? Kui palju on meil veel ühiseid teemasid? Kui palju on meil seda, mis meid ühendaks?

Meid kitkutakse tükkideks. Kui me kokku saame, siis ... kuidas see laul oligi – „siis laulame veel“. Aga ei laula ühtigi, sest ühegi laulu sõnu enam ei tea. Mida edasi, seda vähem on ühendavat. Rahvas, kellel ei ole ühendust, on rahvas, kelle tuul puhub merre.

Need ei ole pateetilised sõnad, vaid ohutunne. Me peaksime olema tähelepanelikumad ja mõtlema, äkki peaks traditsioone hoopis kinnitama, mitte lõhkuma hakkama.