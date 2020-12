Kokku testiti ligi 4900 inimest, mis tähendab, et pooled testitutest on koroonaviirusega nakatunud. Riigis tõusis viimase ööpäevaga nakatunute koguarv 128 931-ni, täiendab worldometers.info. Koroonaviiruse tõttu on Leedus surnud 1228 inimest.