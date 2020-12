Eesti uudised ÕIGLUS VÕIDUTSES: suvel kiusatud ukraina töölised võitsid kohtus Eesti riiki Liina Hallik , täna 16:12 Jaga: M

GALERII

PÕHISEADUST RIKUTI? Ukrainlaste kaebus, mida halduskohus augustis vastugi ei võtnud, edastati nüüd riigikohtule järelevalve menetluseks Foto: Aldo Luud

„Täna öeldakse, ukrainlased välja!” pahandab ringkonnakohtus riiki võitnud talunik. „Ukrainlased on välja saadetud, keda järgmiseks? Võib-olla saadame lätlased välja? Ja siis need, kelle nägu ei meeldi või kelle poliitiline meelestatus ei meeldi või kes on kollased või punased või sinised! Sellepärast otsustasin, et tuleb oma närvi, raha ja aega kulutada. Ainus võimalus selle ebaõigluse vastu seista on kohtu kaudu.”