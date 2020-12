Londonis olevad eestlased tuuakse Eestisse kahe erilennuga 

"29. detsembril kell 11:00 väljub Londonist Gatwicki lennujaamast Nordica erilend London-Tallinn. Kui sinul või sinu tuttavatel on vajadus lennata aastavahetuseks koju, siis Nordica otselend on selleks kõige turvalisem viis," kirjutab Nordica Facebookis.

"Kui seoses koroonaviiruse levikuga peatati ajutiselt alates 20.12 otselennud Eesti ja Ühendkuningriigi vahel, asus välisministeerium kaardistama lühiajaliselt Ühendkuningriigis viibivaid Eesti kodanikke, kelle alaline elukoht on Eestis ja kel võib olla hädavajadus naasta enne lennupiirangute lõppu, kuid kes ei ole leidnud selleks alternatiivseid võimalusi," selgitas ERR-ile välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Aari Lemmik.

"Vastavalt sellele, kes Ühendkuningriigis lühiajaliselt viibivatest eestlastest olid end registreerinud välisministeeriumi portaalis Reisi Targalt, võttis välisministeerium nendega ühendust, et tuvastada, milline on nende olukord ja pakkus kriitilise naasmisvajadusega Eesti kodanikele võimalust saada koht 28.12 Air Balticu erilennule Londonist Riiga," sõnas Lemmik, lisades, et kuna elnd sai täis ja tahtjaid oli veel, leiti võimalus lisalennuks Nordicaga.