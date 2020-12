ÕL TV | Õhtuleht ENESEKAITSE KIIRKURSUS | Kuidas ründajat endast hääle ja jalgadega eemal hoida? Johanna-Kadri Kuusk | Video: Rauno Vahtre , täna 13:17 Jaga: M

GALERII

Kuidas tunda end tänaval turvaliselt? Foto: Rauno Vahtre

Praegustel pimedatel aegadel on eriti olulised enesekaitse baasteadmised, mille abil end rünnakute eest kaitsta. Õhtulehe videoseerias saate koos videoreporter Johanna-Kadri Kuusega õppida selgeks kõige olulisemad võtted, mida võiks teada igaüks. Ja siinkohal ei jää me tagasihoidlikuks vaid lööme vajadusel näpud silma või põlvega kubemesse, sest just selliste võtetega on ka endast palju tugevama ründaja vastu võidulootust.