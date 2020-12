Teise jõulupüha hommikul on Eestis elektrita pea 4300 majapidamist

Foto: Aldo Luud

Elektrilevi rikkekaarti vaadates selgub, et Eestis on jõulu teisel pühal elektrita üle 4200 majapidamise. Põhilised probleemid on Lõuna-Eestis.